André Robitaille rend un hommage touchant à Claude Lafortune

André Robitaille a tenu à rendre hommage à son ancien collègue Claude Lafortune, décédé ce dimanche 19 avril à l’âge de 83 ans des suites de la COVID-19, en partageant quelques bons souvenirs de leur amitié par l’entremise de sa page Facebook.

L’animateur a notamment partagé quelques anecdotes du temps où il faisait partie de l’équipe jeunesse de Radio-Canada. Robitaille animait alors Vazimolo, tandis que son estimé «voisin de bureau» présentait Parcelles de soleil le dimanche matin.

«Aujourd’hui, j’ai beaucoup pensé à lui [...] Plusieurs années à se côtoyer, aux studios, salles de maquillage, cafétéria, bureaux, et surtout party! Des partys de Noël, de fin de saison, etc. Oui, je peux dire que j’ai fait le party avec Claude. Beaucoup de rigolades, taquineries, échanges», a confié le principal intéressé.

André Robitaille se rappelle de l’éléphant qu’il lui avait fabriqué à partir d’un napperon de restaurant taché de sauce tomate… et d’un food fight.

«Un souper d’équipe jeunesse de Radio-Canada a mal viré une fois, parce que nous avons commencé ensemble un food fight. Oui, avec Claude Lafortune, j’ai fait un food fight dans un restaurant réservé pour notre party. On est restés convenables, quand même, mais le petit gars que j’étais était bien excité de lancer une bataille de morceaux de pain et de sachets de sucre avec le monsieur de L’Évangile en papier.»

«Jusqu’à y a pas longtemps, il m’appelait et me félicitait pour mon travail au théâtre, à la télé, et à la radio. J’ai toujours été très flatté de cette attention, un homme tendre, franc, affable et doux [...] Pour moi, Claude, ce sera pour toujours ciseaux, papier, sourire, conversations, inspiration et… morceaux de pain», a-t-il conclu en offrant ses pensées à la famille du défunt.