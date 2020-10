En deuil de son père, André Ducharme s'adresse aux gens niant la COVID-19

André Ducharme a annoncé le décès de son père, ce mardi 6 octobre, par l’entremise de sa page Facebook.

Dans un message poignant, l’ancien membre de RBO a fait le point sur les circonstances difficiles dans lesquelles son père est décédé.

«La COVID-19, c’est un virus. Mais c’est aussi des milliers de rendez-vous médicaux annulés. Ç’a été le cas de mon papa. C’est aussi des centaines de malades admis à l’urgence sans aucun accompagnement. Ç’a été le cas de mon papa. C’est aussi des gens qui sont décédés, seuls. Ç’a été le cas de mon papa. Mon papa est décédé hier. Seul. Dans une urgence débordée, à cause d’un virus», a-t-il confié.

«Ensuite, j’ai vu cette urgence. J’ai vu le personnel, dévoué. J’ai vu la zone chaude. Ce virus existe. Il commence à peine à frapper. Mon père s’appelait Jean-Louis. Il ne méritait pas de mourir comme ça.»

André Ducharme a ensuite pris la parole au nom de son père pour dire clairement sa façon de penser à tous ceux qui remettent en question l’existence même de la pandémie de COVID-19.

«Alors les coucous qui prétendent que le virus et la deuxième vague n’existent pas, Jean-Louis vous envoie chier. Et je peux vous dire que Jean-Louis, quand il était fâché, c’était pas le fun. Je suis fâché. Et je suis deux. Jean-Louis et moi. Bonne chance, les coucous», a-t-il conclu.