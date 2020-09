L'ancien premier ministre du Canada John Turner s'est éteint

THE CANADIAN PRESS/Justin Tang John Turner, qui s’est éteint à l’âge de 91 ans, n’aura finalement passé qu’un peu plus de deux mois à la tête du pays, l’un des plus courts mandats de l’histoire.

Entré en politique au début de la trentaine, ses pairs le considéraient dès le début de sa carrière politique comme un aspirant sérieux au poste de premier ministre. Mais John Turner, qui s’est éteint à l’âge de 91 ans, n’aura finalement passé qu’un peu plus de deux mois à la tête du pays, l’un des plus courts mandats de l’histoire. Premier ministre libéral de juin à septembre 1984, John Turner ne sera demeuré que 78 jours à la tête du pays, avant d’être balayé par la vague conservatrice menée par Brian Mulroney. Ses deux défaites électorales consécutives, en 1984 et en 1988, contribueront à lui accoler l’image d’un beau garçon sans profondeur, incapable de mener ses troupes à la victoire. Pourtant, la carrière politique de Turner semblait destinée à de grandes réalisations. Il n’a pas encore 40 ans et ses collègues libéraux voient en lui un futur chef promis à un avenir brillant. Né en Angleterre le 7 juin 1929, le jeune John Turner a grandi au Canada. Après des études à l’Université de Colombie-Britannique, le jeune homme reçoit une bourse de la fondation Rhodes qui lui permet d’aller étudier le droit à Oxford. Il poursuivra ensuite ses études doctorales à Paris, où il apprend le français. Reçu au barreau canadien, il s’installe à Montréal et travaille pendant quelques années pour le cabinet Stikeman and Elliot. Son implication au sein du barreau attire l’attention du Parti libéral, qui le recrute d’abord comme militant, puis comme candidat en 1962. Il remporte l’élection en juin et devient député fédéral de la circonscription montréalaise de St-Laurent-St-Georges. Ses idées de réforme des politiques du parti et du travail de parlementaire l’aident à se démarquer. En 1967, à 36 ans, il fait son entrée au sein du conseil des ministres, aux côtés de deux autres recrues: Pierre Elliott Trudeau et Jean Chrétien. Lester Pearson le nomme d’abord ministre sans portefeuille, puis ministre de la Consommation et des Corporations. Après l’annonce du départ du premier ministre Pearson, John Turner décide de se lancer dans la campagne au leadership libéral, se posant comme le candidat des jeunes et des réformes. Le jeune loup de 38 ans cause toute une surprise en terminant troisième sur neuf candidats. Le nouveau premier ministre ne peut l’ignorer dans la composition de son cabinet, et il le nomme à la Justice. Il y pilotera des dossiers controversés, dont le projet de loi omnibus (qui décriminalise entre autres l’homosexualité) et la loi sur les mesures de guerre, en octobre 1970, pour répliquer à la crise qui secoue le Québec. En 1972, Trudeau lui donne le portefeuille des Finances, un poste que M. Turner accepte à reculons. Au sein d’un gouvernement minoritaire, il doit faire preuve d’adresse pour faire adopter ses budgets. Il tire néanmoins son épingle du jeu malgré un contexte économique loin d’être rose et un environnement politique difficile.