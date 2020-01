Amy Schumer montre à quoi ressemble son corps alors qu’elle tente de faire congeler ses ovules

A post shared by @amyschumer on Jan 9, 2020 at 1:24pm PST

«Je suis en processus de fécondation in vitro depuis une semaine et je suis émotive, a-t-elle écrit. Si quelqu’un est passé par là et a quelques conseils à me donner ou veut me partager son expérience, ne vous gênez pas. Mon numéro est dans ma bio.»

Amy Shumer a ajouté qu’elle et son mari sont en train de congeler ses ovules pour pouvoir éventuellement offrir à leur fils Gene un petit frère ou une petite soeur.

De nombreuses fans ont encouragé l’humoriste dans sa démarche.