Amy Coney Barrett est officiellement juge à la Cour suprême

WASHINGTON — La nomination d’Amy Coney Barrett à la Cour suprême des États-Unis a été confirmée lundi soir par un Sénat profondément divisé, les républicains ayant eu le dessus sur les démocrates pour installer la candidate du président Donald Trump à quelques jours des élections et obtenir une probable majorité conservatrice à la cour pour les années à venir.

La décision du président Trump de pourvoir le poste vacant de la défunte juge progressiste Ruth Bader Ginsburg pourrait être le point de départ d’une série de nouvelles décisions sur l’avortement, l’assurance maladie et même sur sa propre réélection. Les démocrates ont été incapables d’empêcher la nomination d’un troisième juge par M. Trump au plus haut tribunal du pays, alors que les républicains tentent de remodeler le système judiciaire en leur faveur.

Amy Coney Barrett est âgée de 48 ans et sa nomination à vie renforcera l’inclinaison vers la droite de la Cour suprême.

C’est la première fois que la confirmation d’une juge au plus haut tribunal du pays a lieu si près d’une élection présidentielle, et la première des temps modernes à ne pas obtenir le soutien du parti minoritaire au Sénat. La crise croissante de la COVID-19 a plané sur les débats. Le bureau du vice-président Mike Pence a déclaré lundi qu’il ne présiderait pas la session du Sénat à moins que son vote décisif ne soit nécessaire, après que les démocrates lui ont demandé de rester à l’écart parce que certains de ses collaborateurs ont été déclarés positifs à la COVID-19. Le vote a finalement été de 52 contre 48, et le vote de M. Pence n’a pas été nécessaire.

La nomination de Mme Barrett étant confirmée, Donald Trump a présidé la cérémonie d’assermentation à la Maison-Blanche aux heures de grande écoute. Le juge Clarence Thomas a fait prêter serment à sa nouvelle collègue.

«Le vote pour confirmer cette candidate devrait rendre chaque sénateur fier», a estimé le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, écartant du revers de la main les critiques dans un long discours. Au cours d’une rare séance durant le week-end, il a déclaré que les adversaires de Mme Barrett «ne pourront pas faire grand-chose à ce sujet pendant longtemps».