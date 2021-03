Amour et sexualité en CHSLD: Marguerite Blais se penche sur la question

Jasmin Merdan En CHSLD, certains vont se tenir la main, d’autres vont aller plus loin. Le personnel porte une attention particulière aux signes qui pourraient indiquer qu’une personne se sente mal à l’aise.

Le personnel soignant en CHSLD devrait être formé pour discuter de sexualité avec les résidants qui expriment le besoin d’une vie affective ou sexuelle. C’est l’une des recommandations d’un rapport publié cette semaine et intitulé “Amour, sexualité et démence en milieu d’hébergement: réflexions pour guider les pratiques”, que la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a accueilli favorablement.

La ministre planche, ces jours-ci, sur l’élaboration d’une politique nationale en centre d’hébergement.

“C’est une première”, lance son attaché de presse, Jean-Charles Del Duchetto, au sujet de cette nouvelle politique qui devrait voir le jour “d’ici l’été”.

Le porte-parole explique que les centres d’hébergement n’ont pas été pensés en fonction de la vie affective ou de la vie conjugale.

“La société évolue, donc il faut que l’hébergement des personnes âgées évolue en même temps”, ajoute-t-il.

C’est d’ailleurs pour cette raison que la ministre Blais a demandé au Comité national d’éthique sur le vieillissement (CNEV) de produire un rapport qui tiendrait compte de la réalité sur le terrain et des enjeux que posent les maladies neurodégénératives en matière de consentement.

La question du consentement

Les personnes atteintes d’Alzheimer, de démence ou d’autres troubles neurocognitifs peuvent-elles offrir un consentement éclairé?

Pour la Dre Sophie Zhang, co-chef adjointe à l’hébergement au CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, il y a ceux qui sont capables de s’exprimer et ceux qui ne sont pas capables de s’exprimer.

L’enjeu éthique se joue avec les patients qui se trouvent entre ces deux catégories. C’est là que se trouve la zone grise dans laquelle une grande partie des patients naviguent.

“On est très familier avec l’idée du consentement en CHSLD”, poursuit Dre Zhang.