Et surtout, ils discutent. Cathy lui parle de sa vie d’avant, avec “Pierrot”, son mari, et sa famille, lui montre des photos. Adam de son enfance pauvre, sans électricité. “Je lui ai raconté qu’à 6 ans, j’étais vendeur ambulant de cubes Maggi et de poches en plastiques, ça l’a beaucoup touchée”, raconte Adam. “J’ai une petite-fille de 6 ans, je ne la vois pas du tout faire ça, c’est terrible”, admet Cathy.

Des préposés à domicile continuent à venir s’occuper des soins de Cathy. On leur dépose des courses. Et tous les après-midis, après avoir déjeuné, ils prennent leur café et regardent un film, “un monument du cinéma français”. Dernier en date: “Les Tontons Flingueurs”. L’occasion de confronter une nouvelle fois leurs cultures et d’apprendre l’un sur l’autre. “On ne voit pas le temps passer”, assure Adam. “Et surtout, on rigole”, sourit Cathy.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.