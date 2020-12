Amir sert maintenant des keftas sans viande

Courtoisie Amir

Les grandes chaînes de restauration sont plusieurs à s’intéresser aux versions gourmandes sans protéines animales. Après A&W, Tim Hortons, Burger King et même IKEA avec ses boulettes sans viande, la chaîne québécoise Amir, spécialisée dans les mets libanais, lance des keftas végétaliens qui imitent parfaitement les traditionnels keftas viandeux.

Non, ce ne sont pas deux blocs de tofu sur une brochette. Ils sont apprêtés avec le substitut de viande d’Impossible Foods, conçu avec des ingrédients 100% végétaux, tels que des flocons d’huile de coco mélangés avec de la protéine végétale texturée de blé et de pomme de terre, pour reproduire la texture et la saveur de la viande.

Amir devient ainsi la première chaîne du Québec à introduire la «viande» Impossible à son menu.

Cette alternative végétale qui nous vient de la Californie peut paraître séduisante puisqu’en plus d’être écolo et de ne pas contenir d’hormones animales ou d’antibiotiques, elle est kasher, halal et certifiée sans gluten. Le produit contient également autant de protéines et de fer biodisponibles que l’on retrouve dans une portion comparable de bœuf haché.