«America's Got Talent»: Kodi Lee émeut de nouveau le public et les juges

Après avoir conquis le coeur des juges et des téléspectateurs en mai dernier, Kodi Lee était de retour sur scène pour les quarts de finale d’America’s Got Talent, ce mardi 13 août. Et sa performance lui a de nouveau valu les louanges des juges et une ovation debout.

Pour ce deuxième tour de piste, le jeune homme de 22 ans, autiste et aveugle, a interprété de façon magistrale l’intemporelle Bridge Over Troubled Water de Simon and Garfunkel.

Simon Cowell a d’ailleurs révélé que Paul Simon avait accordé la permission à Kodi Lee d’interpréter la chanson en moins de trente minutes, car il avait vu son audition du 28 mai dernier, chose que fait rarement l’auteur-compositeur-interprète pour ce morceau si précieux à ses yeux.

«Tu es l’une des personnes et l’un des talents les plus extraordinaires que nous ayons eu l’honneur d’avoir dans toutes les émissions que nous avons faites», a également déclaré Simon Cowell.