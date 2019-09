«America's Got Talent»: Kodi Lee triomphe en finale

C’était écrit dans le ciel. Kodi Lee a été couronné grand gagnant de la quatorzième saison d’America’s Got Talent, ce mercredi 18 septembre, devant un public impatient de voir ce chapitre de l’incroyable histoire du jeune chanteur se terminer de la meilleure façon qui soit.

L’histoire d’amour entre le public nord-américain et le jeune homme de 22 ans, autiste et aveugle, a débuté dès le premier épisode de la saison, lorsque ce dernier a ému autant les juges que les spectateurs avec son interprétation à couper le souffle de la chanson A Song For You de l’auteur-compositeur-interprète américain Leon Russell.

Une performance qui, en plus d’avoir été vue et revue plus d’un demi-milliard de fois sur les réseaux sociaux, lui avait valu le premier «Golden Buzzer» de la saison.