Amendes, heures restreintes et fermetures: Dubé sert une mise en garde aux bars

Le nouveau ministre de la Santé Christian Dubé a servi une sévère mise en garde aux propriétaires de bars et d’autres lieux de rassemblement, lundi.

«Vous avez la responsabilité de faire respecter les consignes de la santé publique», a affirmé le ministre, à la suite de dérapages dans certains établissements de la province au cours de la fin de semaine.

Il a dit vouloir éviter une situation comme celle aux États-Unis, où des éclosions de COVID-19 ont été associées à la réouverture des bars et des plages.

M. Dubé a affirmé que son ministère était en consultation avec la Régie des alcools, des courses et des jeux, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail, la Sécurité publique et la Santé publique pour déterminer quelles mesures doivent être mises en place pour éviter de nouveaux comportements dangereux le week-end prochain.

«Je veux donc rassurer la population que nous allons suivre la population de très près et faire des ajustements importants pour que les situations que nous avons vues dans les derniers jours ne se reproduisent plus», a-t-il promis.