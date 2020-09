Condamnés à 1 000 $ d'amende pour avoir refusé de porter un masque en avion

No-Mad via Getty Images

No-Mad via Getty Images

Deux passagers de WestJet ont été condamnés à payer une amende de 1 000 $ chacun pour avoir refusé de porter un masque à bord d’avions de ligne pour prévenir la propagation du coronavirus, a annoncé vendredi le ministère des Transports.

Il s’agit des premières amendes de la sorte infligées au Canada depuis l’adoption d’un décret rendant obligatoire le port du masque à bord d’un avion, sauf pour manger, boire ou prendre un médicament, selon un communiqué du ministère.

Les deux incidents ont eu lieu en juin et juillet sur des vols intérieurs de la compagnie WestJet, l’un entre Calgary et Waterloo (Ontario), l’autre entre Vancouver et Calgary.

“Dans les deux cas, l’équipage (...) a demandé à maintes reprises aux personnes de porter leur couvre-visage pendant les vols et, dans les deux cas, les personnes ont refusé”, a expliqué le ministère.