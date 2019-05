Amazon veut faire un scan 3D de votre corps contre une carte-cadeau de 25$

Amazon recherche des participants qui accepteraient de se faire scanner par la compagnie. Pour attirer les volontaires, elle promet de remettre une carte-cadeau de 25$ échangeable sur Amazon seulement.

Sur un formulaire en ligne, on comprend que c’est la filiale Body Labs du géant de la vente et de la distribution qui est à la recherche de cobayes. Ils devront remplir un questionnaire, faire évaluer leur poids et grandeur, et subir un scan 3D en habit de tous les jours, puis en vêtements moulants fournis par la compagnie.

Ça vous intéresse? Il y a un hic: il faut se rendre aux bureaux d’Amazon Body Labs de New York. C’est peut-être un peu loin pour une carte-cadeau de 25$.

Comme l’indique Mashable, Body Labs, spécialisée en imagerie 3D, a été acquise par Amazon en 2017. La division affirme que sa technologie d’intelligence artificielle peut créer un modèle 3D réaliste du corps d’un individu à partir d’une image et extrapoler des caractéristiques telles que les rides. Body Labs peut même ajouter du mouvement aux modèles afin de voir comment certains tissus se déplacent et s’adaptent.

Ce n’est donc pas pour rien que la division recherche toutes sortes de modèles, peu importe la taille ou la grandeur: elle travaille avec des compagnies de vêtements spécialisés qui souhaitent offrir des pièces sur mesure qui épousent les formes le plus possible. D’autre part, Amazon est le détaillant de vêtements le plus fréquenté aux États-Unis, devant Walmart, et offre par ailleurs un service d’essai gratuit de vêtements.