Amazon met un terme aux bonifications salariales en lien à la COVID-19

Amazon a annoncé qu'elle mettra fin aux primes salariales liées à la pandémie pour les travailleurs de ses entrepôts canadiens à la fin du mois.

À la fin du mois, Amazon mettra fin à ses bonifications salariales liées à la pandémie de COVID-19 pour les travailleurs de ses entrepôts, au Canada.

La porte-parole Kelly Cheeseman a confirmé que le géant de la vente au détail en ligne ne versera plus le boni de 2 $ de l’heure, et que les heures supplémentaires ne seront plus payées en double.

Les employés avaient reçu ces bonis depuis le début de la pandémie de la COVID-19.

Les mesures salariales devaient initialement se terminer à la fin d’avril, mais Amazon a prolongé le programme jusqu’au 30 mai, aux États-Unis et au Canada.

L’entreprise a été critiquée par des employés pour ne pas en avoir fait assez pour protéger les travailleurs contre la COVID-19, et pour ne pas avoir offert un soutien adéquat aux employés infectés par le virus.