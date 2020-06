Cette couverture aborde le plus grand tabou des jeunes mamans

«Cette photo raconte avec force le moment plein d’émotions pendant lequel votre bébé s’accroche à votre sein pour la première fois. J’adore la main gauche de la mère, berçant son bébé avec une attitude protectrice, et son regard aimant et observateur. J’adore la peau ridée du bébé nouveau-né et le petit derrière (comment pourriez-vous ne pas l’aimer?). J’adore le fait que cette photo célèbre une magnifique mère noire et son bébé.»