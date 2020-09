Les amateurs d'antiquités ne voudront pas manquer cette «vente de garage»

La nouvelle ravira certainement les amateurs de marchés aux puces et autres chercheurs de trésors: le Village québécois d’antan organise une vente d’antiquités ce samedi 5 septembre.

«Avec les répercussions financières de la pandémie, nous avons convenu que l’occasion était plus que parfaite pour organiser un vide-grenier afin de se départir d’objets qui encombrent inutilement nos espaces», ajoute-t-il.

Ouvert à nouveau à partir du 18 juillet dernier les week-ends, après une fermeture forcée par la pandémie de COVID-19, le Village québécois d’antan regroupe plus de 70 bâtiments d’époque et permet aux visiteurs de se replonger dans le Québec francophone des 19e et 20e siècles. Sa saison estivale étant maintenant terminée, l’animation sera de retour en octobre avec le Village hanté.