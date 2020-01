Alzheimer: «La vie ne se termine pas après le diagnostic»

Ce qui rendait ça encore plus difficile, c’est qu’avant, mon mari était très actif. Il courait des demi-marathons. Yves, c’était l’ami, le voisin qui aidait tout le monde. Il ne laissait personne indifférent. Il s’offrait pour souffler la neige l’hiver et pour couper la haie de cèdre. Il avait plus d’énergie que nos trois petits-enfants réunis!

J’avais beaucoup de questions par rapport à l’évolution de la maladie, comment communiquer avec mon mari, comment en parler aux enfants et aussi par rapport à tout ce qui touche les plans financier et juridique. J’ai pu faire plusieurs heures de formation avec l’organisme et j’ai entre autres appris à comprendre les besoins derrière ses comportements.

J’ai continué à travailler, mais à un certain moment, je voyais que j’étais souvent appelée à venir à l’hôpital et à prendre des décisions médicales importantes. Je ne pouvais plus être au travail. Je réalisais que d’être aidante, dans mon cas, c’était du temps plein. Je suis en pause du travail pour le moment. Peut-être que j’y retournerai, mais là, ce n’est pas possible.

Yves devient, avec le temps, moins bavard. Les mots et l’énergie commencent à lui manquer et il devient moins autonome. Je participe avec l’équipe de soins à compléter son hygiène personnelle, à lui expliquer comment se brosser les dents. Je l’accompagne, par exemple, à ses rendez-vous chez le médecin et chez le dentiste. Yves oublie les séquences donc il faut le superviser.

Je me suis demandé pourquoi nous n’avions pas vu les signes avant. Mais c’est que nous ne les connaissions pas. En s’informant sur la maladie pour connaître les faits et être mieux outillé, on se donne les moyens et la force d’être capable d’y faire face avec plus d’espoir.

Par exemple, on prenait la voiture pour aller à l’épicerie, et lorsqu’on arrivait à une intersection où on passait depuis toujours, il me demandait s’il fallait tourner à droite ou à gauche. Ça faisait 20 ans qu’on tournait à droite pour aller à l’épicerie.

Quand on le met à la table pour manger, il ne faut pas mettre tous les ustensiles devant lui. Il faut faire attention et garder les choses simples. Il pourrait prendre une bouchée ou deux, se lever et s’en aller. On pourrait lui demander dans le corridor ce qu’il a mangé et il ne s’en souviendra pas. Il ne sait pas qu’il s’est levé et qu’il est parti.

Mais l’Alzheimer, ce n’est pas tout triste et sombre. On vit encore de beaux moments de bonheur. La vie ne se termine pas après le diagnostic. Mon mari ne s’assoira pas sur une chaise en regardant un mur blanc. Il a encore de belles années à vivre. On continue à le garder occupé et motivé grâce à des activités stimulantes. J’essaie de lui redonner cette belle énergie qu’il nous a donnée pendant tant d’années.

Ensemble, on va marcher dehors, on joue au tic-tac-toe, à des jeux de mémoires et aux dards magnétiques. On regarde des photos, on écoute de la musique et on danse. Je fais tout ça pour qu’il garde son autonomie et son équilibre le plus longtemps possible. Après, je sens qu’il a eu une belle journée, il est souriant.