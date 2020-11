Alphabet, des objets québécois design pour le télétravail

Alors que se profile un hiver encabané, en télétravail pour la majorité d’entre nous (59% selon un sondage ADP), l’aménagement intérieur nous apparaît plus important que jamais. Le design et le confort aussi! Coup de projecteur sur une compagnie québécoise qui vient de révéler un pupitre, une table d’appoint et une lampe suspendue, le combo nécessaire pour une station de télétravail à la fois optimale et design.