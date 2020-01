Les Alouettes ont (finalement) de nouveaux propriétaires

«Nous considérons cette occasion non seulement comme un défi à relever, mais aussi comme quelque chose qui peut être amusant. Nous voulons que les partisans des Alouettes sachent que nous partageons leur désir de voir cette équipe gagner sur le terrain ainsi qu’à l’extérieur de celui-ci», a ajouté Stern.

«C’est un sentiment indescriptible de faire partie des Alouettes, une équipe avec une histoire riche, qui jouit de liens étroits avec les Montréalais et les Québécois et qui possède une importance capitale pour le sport dont nous avons été des partisans toute notre vie», a déclaré Spiegel par voie de communiqué, lui qui ne pouvait être sur place pour l’annonce.

La LCF a annoncé que l’équipe était vendue à Gary Stern et Sid Spiegel, deux entrepreneurs torontois dans le domaine de l’acier.

Minas Panagiotakis via Getty Images Les Alouettes ont terminé la dernière saison avec une fiche de 10 victoires et 8 défaites.

«Nous prenons donc aujourd’hui l’engagement envers eux, envers nos joueurs, envers nos entraîneurs et envers les membres du personnel que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer que cette équipe connaisse du succès. Notre but est que Montréal et tout le Québec soient fiers de cette équipe.»

Les Alouettes ont été achetés par S and S Sportsco, une entité corporative détenue par Spiegel et Stern.

Spiegel est le fondateur et président du conseil d’administration de Crawford Steel. Stern est quant à lui le chef de la direction de la compagnie. Leurs investissements antérieurs au Québec comprennent des aciéries à Longueuil et Rouyn-Noranda et des propriétés immobilières.

Crawford Steel est une société privée fondée par Spiegel en 1944.

Rappelons que l’homme d’affaires américain Robert Wetenhall et sa famille ont cédé le contrôle de l’équipe fin mai à la ligue dans le cadre d’un plan de transition ordonné en vue de l’entrée en scène d’un nouveau propriétaire à long terme.

L’entraîneur-chef des Alouettes, Khari Jones, était présent sur place lors de l’annonce.

Le premier point à l’ordre du jour des nouveaux propriétaires sera de trouver un président et un directeur général.

Avec La Presse canadienne.