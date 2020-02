Icon Sportswire via Getty Images

Cette décision «n’est aucunement un désaveu de leur travail ou de leur popularité. Notre équipe de cheerleaders fut parmi les plus impressionnantes de la ligue», peut-on lire sur le site web des Alouettes.

«Nous tenons à les remercier non seulement pour ce qu’elles et ils ont fait sur le terrain pendant nos matchs, mais aussi pour leur participation active dans l’implication communautaires des Alouettes ainsi que leur contribution à la collecte de fonds au profit de notre fondation», a écrit le directeur des communications des Alouettes, Charles Rooke, dans un courriel transmis au HuffPost Québec.

Annie Larouche, qui a été responsable de l’équipe de cheerleaders depuis le retour des Alouettes en 1996, avait un message pour celles et ceux qu’elle considérait comme sa «deuxième famille».

«J’ai littéralement passé la moitié de ma vie entourée de filles et gars extraordinaires. À vous tous qui avez fait partie de ma deuxième famille depuis les 24 dernières années, sachez que je suis une meilleure personne grâce à vous», a-t-elle écrit dans une publication sur Facebook.

«Vous avez été une source d’inspiration et de pur bonheur et je suis excessivement fière de ce que nous avons accompli ensemble. Soyez fiers parce que vous êtes une de mes plus belles réussites», a-t-elle ajouté.