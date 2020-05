L'Allocation canadienne pour enfants bonifiée de 300 $ par enfant en mai

LeslieLauren via Getty Images

«C’est vraiment important que vous contribuiez autour de la maison, que vous aidiez vos parents, que vous restiez positifs, parce qu’on va passer au travers. Si tout le monde continue de faire sa part, on va y arriver», a déclaré Trudeau.

«Cela ne va pas durer éternellement», a-t-il dit avant d’encourager les enfants à continuer à faire des plans post-COVID-19 avec leurs amis — et à continuer à faire leurs devoirs et leurs tâches ménagères.

Trudeau s’est adressé à tous les enfants qui regardaient la conférence et a dit qu’il comprenait à quel point la pandémie et les exigences de distanciation associées sont difficiles pour eux.

Les familles ressentent les impacts sociaux et économiques de la #COVID19 dans leur vie quotidienne. Aujourd’hui, le PM Justin Trudeau a souligné que les familles admissibles à l’Allocation canadienne pour enfants recevront un montant supplémentaire de 300 $ par enfant en mai. pic.twitter.com/RyUptJE6VJ

Qui est éligible?

L’augmentation automatique de 300 $ s’applique à chaque enfant. Les familles avec deux enfants recevront 600 $ de plus et 900 $ pour trois enfants, etc.

L’éligibilité est basée sur un enfant ou des enfants éligibles pris en charge par une personne en mai; et si ces personnes ont produit leur déclaration de revenus en 2018.

Plus de 21,5 milliards de dollars ont été distribués via l’ACE depuis juillet 2019, selon les données du gouvernement.

On s’attend à ce que trois millions de familles à travers le pays reçoivent le complément de leurs prestations non imposables de l’ACE en mai.

Cette augmentation ponctuelle est l’une des nombreuses allocations utilisées par le gouvernement pour fournir une aide monétaire aux Canadiens touchés par la généralisation des mesures de confinement.

Le Parlement a adopté une loi pour approuver un financement de 164 milliards de dollars pour la Prestation canadienne d’urgence, la Subvention salariale d’urgence du Canada et la Prestation canadienne d’urgence pour étudiants.

