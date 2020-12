En Allemagne, le jeu de société «Corona» existe déjà (et c'est un petit succès)

Qui n’a jamais songé à inventer un jeu de société basé sur l’histoire de la COVID-19? En plein confinement au printemps 2020, en Allemagne, quatre sœurs ont vraiment développé ce jeu, sobrement nommé «Corona», comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus.

Choquées et inquiètes de voir les rayons des supermarchés vidés en quelques heures et des restrictions diverses et variées imposées pour lutter contre le nouveau coronavirus, les sœurs de la famille Schwaderlapp ont commencé à imaginer un jeu de plateau classique qui aurait pour décor la vie pendant la COVID.

Ainsi, les joueurs sont munis de cartes et doivent mener une mission à bien: remplir son chariot avec toute la liste de courses demandée par un voisin considéré comme personne à risque et qui n’ose pas sortir de chez lui.

Les joueurs collectent et échangent des cartes de jeu, et le gagnant est celui qui livre tous les objets en premier. Les obstacles en cours de route incluent la rencontre du virus, ce qui vous envoie direct en quarantaine, ou la découverte que d’autres clients ont déjà pris toutes les pâtes ou les rouleaux de papier toilette.

Un succès inattendu

Les sœurs ont travaillé sur «Corona» presque tous les soirs pendant le confinement du printemps, incorporant progressivement plus d’éléments au gré des actualités apportées par la pandémie.

Impressionné par les efforts de ses filles, le père Benedikt Schwaderlapp a décidé de commercialiser le jeu en engageant un artiste pour concevoir des cartes, des tableaux et des boîtes.

Jusqu’à présent, il a vendu 2000 exemplaires et a inscrit un magasin de jouets en tant que distributeur secondaire.

Ce texte a initialement été publié sur le HuffPost France.