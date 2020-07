Allégations anonymes: Blanchet ne cédera pas sa place et envisage des poursuites

THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld

THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld Les 31 députés du caucus ont conjointement signé une déclaration dans laquelle ils se disent convaincus que les allégations anonymes faites contre Yves-François sont fausses.

OTTAWA — Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, dit qu’il est «inimaginable» de céder sa place comme chef de parti sur la base d’allégations anonymes et envisage de poursuivre la page Facebook qui les a publiées.

Dimanche après-midi, M. Blanchet commentait en personne pour la première fois ces allégations, faites de manière anonyme, selon lesquelles il aurait embrassé une femme sans son consentement et tenté d’inciter une relation sexuelle à la fin des années 1990.

Il était accompagné de son épouse Nancy Déziel et de la députée bloquiste Louise Chabot.

M. Blanchet a une fois de plus vilipendé ces allégations, qui, à son avis, ne sont que pure fabulation. Il a laissé entendre qu’il n’y aurait pas d’enquête interne à ce sujet au Bloc québécois.

«D’abord, on ne peut pas prouver la non-existence de quelque chose. Mais j’affirme la non-existence de quelque chose», a-t-il dit.

M. Blanchet a par la suite enjoint le groupe Facebook «Hyènes en jupons» de retirer la publication anonyme, qu’il estime diffamatoire à son endroit.

«Je serais fou de me priver de mon droit, comme citoyen, de restaurer mon honneur et ma réputation, le cas échéant, en entreprenant une procédure contre une page anonyme réfugiée à l’étranger et qui a publié de graves diffamations à mon endroit», a-t-il dit.

Appui unanime du caucus

En avant-midi, les 31 députés du Bloc québécois se sont rangés derrière leur chef par le biais d’une déclaration écrite envoyée aux médias.

«Yves-François Blanchet est un homme intègre, honnête et résolu à servir les intérêts des Québécoises et des Québécois. Nous sommes convaincus que les allégations anonymes faites contre lui sont fausses et nous le soutenons sans hésitation», affirment-ils.

«Le Bloc québécois est un défenseur acharné de la société de droit et travaille, depuis sa fondation, à l’amélioration des conditions de vie des femmes et des hommes du Québec. C’est ce pour quoi nous avons été élus et c’est ce que nous continuerons à faire avec notre chef, Yves-François Blanchet», ont-ils ajouté.