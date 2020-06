Une nouvelle vidéo montre la GRC plaquer et frapper le chef autochtone Allan Adam

FORT MCMURRAY, Alb. — De nouvelles images de l’arrestation violente d’un chef autochtone du nord de l’Alberta a récemment fait surface.

La première nation des Chipewyans d’Athabasca indique que la vidéo, captée par la caméra de tableau de bord d’un véhicule de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), a été rendue publique dans le cadre d’une requête visant à faire suspendre les accusations criminelles portées contre le chef Allan Adam.

La vidéo d’une durée de 12 minutes, partagée par plusieurs médias, montre un agent s’approchant du camion du chef Adam devant un casino de Fort McMurray, dans la nuit du 9 au du 10 mars. On peut voir le chef Adam entrer et sortir de son véhicule, lançant des jurons et se plaignant d’être harcelé par la police.