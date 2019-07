Alicia Moffet s'exprime sur la couverture médiatique de sa grossesse

Alicia Moffet est maintenant enceinte de 39 semaines et demie.

(Presque) tous les jours, la future maman publie quelques stories sur Instagram pour souligner avec humour le fait qu’elle n’a pas encore accouché, en plus des nombreux clichés qu’elle a partagés au cours des derniers mois en ce qui a trait aux différents stades de sa grossesse.

Et (presque) tous les jours, au moins un média emboîte le pas en soulignant le fait qu’Alicia Moffet n’a pas encore accouché.

En somme, comme le Québec n’est pas une monarchie, il fallait bien trouver une alternative pour que nous ayons nous aussi notre «bébé royal»...

La future maman a tenu à faire une mise au point, ce mardi 16 juillet, quant à cette couverture médiatique qui, selon elle, peut la faire passer pour une «chialeuse».

«C’est tellement tannant. Tout ce que je veux, c’est être honnête et transparente avec les gens qui me suivent, et j’aime ça partager tous les côtés de ma vie», a déclaré la principale intéressée sur Instagram.

«Ça fait 39 semaines que j’ai mon bébé dans le ventre et vous savez, les gens qui me suivent, que quand je dis que je suis tannée, ce n’est pas que je suis tannée d’être enceinte et que je suis chialeuse. J’ai hâte de la rencontrer. C’est normal, ça fait neuf mois que j’ai mon bébé dans le ventre.»