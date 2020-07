“L’algue n’est pas dangereuse, c’est un phénomène naturel qui survient durant le printemps et l’été dans les latitudes moyennes mais également aux pôles”, a expliqué le scientifique, qui étudie le phénomène.

MIGUEL MEDINA via Getty Images Exposées par la fonte des glaces, les algues viennent à leur tour exacerber les effets des changements climatiques.

En temps normal, la glace réfléchit plus de 80% du rayonnement solaire dans l’atmosphère. Mais les algues obscurcissent la neige qui absorbe davantage la chaleur et fond plus rapidement.

De plus en plus d’algues apparaissent à mesure que la neige fond rapidement, ce qui donne une teinte rouge à la glace blanche du col du Gavia, à 2.618 mètres d’altitude.

“Nous essayons de quantifier les effets d’autres phénomènes que celui provoqué par l’homme sur la surchauffe de la Terre”, a poursuivi M. Di Mauro, précisant que les randonneurs et remontées mécaniques pouvaient aussi avoir des effets sur les algues.