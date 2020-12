Des fraudeurs ont probablement voulu surfer sur l’engouement autour de la carte recrue du Québécois Alexis Lafrenière avec les Rangers de New York.

Des cartes du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec de Lafrenière ont été mises vente sur eBay et possiblement sur d’autres plateformes. Le hic, c’est qu’aucune carte du plus récent premier choix au total du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) n’avait été produite lors de sa participation en 2013.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a mis en garde la population puisque ces cartes n’ont aucune valeur étant donné qu’elles sont contrefaites, a-t-il annoncé par voie de communiqué, jeudi. Des fraudeurs demanderaient plus de 100$ pour une carte.

L’unité des fraudes du SPVQ a ouvert une enquête. Elle invite toute personne qui a de l’information en lien avec la mise en circulation de ces cartes de hockey à composer le 9-1-1 pour une intervention immédiate ou le 418 641-2447 (ou le 1 888 641-2447 pour les gens de l’extérieur de Québec).

Le Québécois Alexis Lafrenière a été le tout premier choix du dernier encan amateur de la LNH. Avant même qu’il entame sa carrière avec les Rangers, l’entreprise Upper Deck a produit 10 cartes recrues spéciales de l’attaquant.

Un Québécois a mis la main sur l’une d’entre elles et l’a vendue pour la modique somme de 13 000$ à la compagnie québécoise CF31 Collection cartes sportives. Et non, ce n’est pas de la fraude puisque sa valeur est évaluée entre 10 000$ et 15 000$!