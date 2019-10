Le fils de Duceppe à la conquête de la circonscription de Lac-Saint-Jean

Les sujets dont lui parlent les citoyens: des emplois pour freiner l’exode des jeunes, le projet d’usine de billettes du géant de l’aluminium Rio Tinto, la pénurie de main-d’oeuvre.

Et la laïcité? C’est un enjeu national sensible dans ces élections, qui pourrait faire mal au PLC, parce que Justin Trudeau a laissé entendre qu’il serait prêt à contester la «loi 21» du gouvernement Legault. Pourrait-il y avoir un ressac?

«On ne m’en parle pas beaucoup, a répondu M. Hébert. On verra aux prochaines élections (...). Ce qui compte, c’est de s’amuser, avoir du plaisir. Comme au hockey, si on tient le bâton trop serré, on n’a plus de plaisir.»

Alexis Brunelle-Duceppe soutient pour sa part que le Bloc a le vent dans les voiles. «Tellement!» assure-t-il, attablé dans un restaurant populaire d’Alma.

C’est le jour et la nuit par rapport à 2011, lui qui était alors sur le terrain lors de la défaite bloquiste aux mains du Nouveau Parti démocratique (NPD).

«Sentir que ça te glisse entre les doigts, que le canal de communication est coupé, quand il n’y a plus rien qui passe avec les électeurs, la poignée de main est plus molle, le regard plus fuyant.»

Maintenant, les poignées de main sont «franches», le Bloc a de la «stabilité, de l’aplomb», les automobilistes klaxonnent quand ils aperçoivent la minifourgonnette à l’effigie du candidat.

«C’est incroyable, ce qu’a fait Yves-François (Blanchette, chef du Bloc), on a retrouvé notre crédibilité qu’on avait perdue. Ça motive les troupes. Ça part, à la base, du chef.»