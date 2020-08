Alexandre Dumas est illustré en homme noir sur Google, et c'est rare

La première d’entre elles est un portrait de l’écrivain. Assis à son bureau, il tient dans sa main une plume. Il est reconnaissable par sa coiffure et le costume qu’il porte, avec lequel il a souvent été dessiné. Comme le souligne l’internaute ci-dessous, l’auteur de ce Doodle, Matt Cruickshank, a pensé à le représenter sous les traits d’un homme noir.

doodle google du jour dédié à Alexandre Dumas. Et pour une fois il est représenté noir. pic.twitter.com/TkepEPwFfC

Alexandre Dumas est né le 24 juillet 1802, à Villers-Cotterêts, d’une mère blanche et d’un père métis, Thomas Alexandre Davy-Dymas de la Pailleterie, fils d’une esclave et d’un propriétaire de Saint-Domingue. Métis, l’écrivain se décrit dans ses Mémoires comme un “nègre” avec des “chèvres crépus” et un “accent légèrement créole”.

Une histoire occultée

Pourtant, la plupart des représentations qui ont été faites de lui en attestent peu. Il est principalement dépeint comme n’importe quel homme blanc. Un coup d’oeil aux images proposées par Google peut en témoigner. Son interprétation par Gérard Depardieu dans le film “L’autre Dumas”, aussi.

Sorti en salles en 2010, le long-métrage de Safy Nebbou n’avait suscité la colère que de quelques personnes à l’époque. D’après l’actrice Sonia Rolland, interrogée par Le Parisien, une telle pratique “occulte son histoire. [Alexandre Dumas] est grimé. On lui met des bouclettes sur une tête de Gaulois.”

Elle ajoutait: “En plein débat sur l’identité nationale, ça semble ne choquer personne, à part quelques Noirs ou métis. On préfère fermer les yeux sur toute une partie de notre histoire parce qu’il est trop risqué de monter un film avec un acteur noir ou métis?”

Comme le souligne l’ancienne Miss France, le film fait ici l’impasse sur un aspect de la vie du romancier, le racisme dont il aurait été victime. En 2002, raconte cet article de Rue89, lors du transfert des cendres de Dumas au Panthéon, Jacques Chirac avait rappelé qu’il avait dû “affronter les regards d’une société française” qui “lui fera grief de tout: son teint bistre, ses cheveux crépus, à quoi trop de caricaturistes de l’époque voudront le réduire”.

Un problème récurrent au cinéma...

Ce phénomène dont souffre Alexandre Dumas, c’est ce qu’on appelle le “whitewashing”. Il consiste à représenter une personne non-blanche sous les traits d’une personne caucasienne. La littérature et ses personnages en pâtissent souvent à l’écran.

Mickaël Youn dans “Iznogoud”, Mickey Rooney et son interprétation de M. Yunioshi dans “Diamants sur canapé”, ou encore Carey Mulligan dans “Drive”. La pratique ne date pas d’hier. Il y a une vingtaine d’années, on a proposé à l’actrice américaine Julia Roberts de jouer le rôle d’Harriet Tubman, célèbre militante noire américaine en faveur de l’abolition de l’esclavage. “L’histoire est ancienne, personne ne le remarquera”, avait alors estimé le président des studios Focus Features.