Alexandre Cusson abandonne la course à la chefferie du PLQ

Dans un long message publié lundi matin sur sa page Facebook, il explique que la pandémie de la COVID-19 a forcé le parti à revoir son échéancier et à reporter l’élection du chef, le plaçant dans une position difficile sur le plan financier.

Pour justifier son retrait de la course au leadership, il invoque des considérations monétaires.

M. Cusson souhaite que le parti annule carrément la course.

Or, avec le désistement de M. Cusson, la députée Dominique Anglade se retrouve seule en piste, forçant le parti à modifier ses plans.

Pour susciter l’intérêt des médias envers le parti et provoquer un débat d’idées sur son avenir, le PLQ voulait pourtant, à tout prix, éviter un couronnement.

L’ancien maire de Drummondville ne deviendra donc pas chef du PLQ, ni maintenant, ni plus tard.

Coup de théâtre au Parti libéral du Québec (PLQ), lundi, avec la démission surprise d’ Alexandre Cusson de la course au leadership .

Pour se porter candidat, l’ancien maire de Drummondville avait renoncé aux différents postes qu’il occupait dans le milieu municipal et à plusieurs sources de rémunération. Il n’avait plus aucun revenu depuis des mois.

Dans son entourage, on indique que sa décision n’est pas reliée à un désintérêt de sa part, ni à un manque d’appuis des membres.

C’est la pandémie, affirme-t-il, et son impact sur la durée de la course, qui auront finalement eu raison de son désir de devenir chef du Parti libéral du Québec.

Selon lui, il serait “irréaliste et irresponsable” d’envisager une reprise de la course au leadership avant 2021. Et sur le plan de ses finances personnelles, ce délai n’est pas “envisageable”.

Et même si le PLQ reporte sa course à 2021, il ne sera pas sur les rangs.

Il a informé son équipe de sa décision dimanche soir.

En raison de la pandémie, “le Parti libéral du Québec n’a d’autre choix que d’annuler la course”, selon lui, ”à court ou moyen terme”.

M. Cusson, qui avait mené à ce jour une campagne très discrète, va donc mettre son CV à jour et se mettre à la recherche d’un emploi. N’étant pas indépendant de fortune, “je me dois de gagner ma vie”, affirme-t-il dans son message.

L’ancien candidat ne tourne pas pour autant le dos au PLQ. Il réaffirme sa loyauté au parti qui est appelé ”à un nouveau départ et constitue un véhicule privilégié pour faire avancer le Québec au niveau de la transition écologique, du développement économique et social de même que de la reconnaissance des spécificités régionales”.