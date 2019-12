Alexandre Champagne quitte la photographie pour la bonne cause

Alexandre Champagne a fait une annonce pour le moins significative, ce lundi 2 décembre, par l’entremise de sa page Facebook.

Dans une vidéo d’un peu plus de douze minutes, le principal intéressé a déclaré qu’il quittait le monde de la photographie pour se concentrer sur un nouveau projet, et non le moindre.

«C’est le fruit d’une réflexion qui dure depuis environ un an et demi. [...] J’ai décidé de quitter la photographie et de fermer mon studio. J’arrête de faire de la photo pour gagner ma vie, et le Champagne Studio ferme ses portes», a-t-il déclaré.

Alexandre Champagne explique aussi avoir vendu tous les «items qui lui servaient à rien d’autre qu’à satisfaire son ego», comme ses voitures et ses motos.