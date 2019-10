Alexandre Champagne s'ouvre sur sa dépendance aux jeux vidéo

«Parce que tu as reconnu ton problème, mais surtout parce qu’en entrant en thérapie, tu as posé un geste significatif qui, j’espère, va aider d’autres jeunes et moins jeunes à réaliser l’emprise qu’ont les jeux vidéo sur leur vie», a-t-il déclaré.

Âgé de 34 ans, Alexandre Champagne poursuit en disant être «complètement sobre» depuis maintenant six mois.

«J’ai manqué du travail, détruit mes relations, menti pour jouer et j’ai dépensé des sommes exorbitantes sur des jeux depuis 2007, a-t-il expliqué. Je pouvais jouer entre 12 et 16 heures par jour sans m’arrêter. Je commandais de la bouffe, j’étais sédentaire, j’étais en mauvaise santé en plus d’être anxieux quand je ne jouais pas.»

Le principal intéressé poursuit en louangeant le jeune homme pour avoir pris la parole, «parce que pour les jeunes, tout pointe vers l’utilisation des jeux vidéo, et ce sont ceux qui ont les plus grands problèmes qui convainquent les autres que c’est OK de jouer».

Alexandre Champagne en a aussi profité pour dénoncer les pratiques de certaines compagnies pour leurs stratégies, qu’il juge «de plus en plus déloyales» en plus d’appeler «à la consommation et au piège de la dépendance».

Alexandre Champagne conclut en invitant Yohan Morin à passer à son studio, lui offrant son aide pour véhiculer son message.