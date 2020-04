Alexandre Champagne met plusieurs de ses photos en vente pour la bonne cause

Alexandre Champagne fait de nouveau oeuvre utile en ces temps d’incertitude. Il a mis plusieurs de ses photos en vente dans le but d’amasser des fonds pour le Club des petits déjeuners.

«Les photos suivantes sont le fruit de plusieurs voyages dans l’Ouest américain. Elles n’avaient pas été prises dans le but d’être affichées ou vendues, mais seulement à titre de souvenirs des plus beaux endroits que j’aie visités de ma vie. Cependant, on connaît une crise sans précédent qui affecte beaucoup de familles en situation précaire et j’aimerais, à l’aide de mon talent, aider à amasser des sous, qui iront directement au Club des petits déjeuners, afin qu’ils puissent aider à nourrir ces familles», explique le principal intéressé sur la page du Viridi Café, où lesdits clichés ont été mis en vente.

«Chaque photo a été tirée 10 fois, sera dédicacée personnellement et je FaceTimerai chaque nouveau/nouvelle propriétaire pour les remercier de leur geste.»