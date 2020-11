Alexandre Bissonnette: 25 ans plutôt que 40 avant de pouvoir demander sa libération

La Cour d’appel a réduit la peine d’Alexandre Bissonnette, qui a abattu six hommes en janvier 2017 dans la grande mosquée de Québec. Il devra passer un minimum de 25 ans en prison, plutôt que 40, avant de pouvoir demander une libération conditionnelle.

La Cour d’appel invalide aussi l’article du Code criminel qui permettait les peines cumulatives, le jugeant inconstitutionnel.

C’est cet article - ajouté au Code relativement récemment - qui avait permis au juge François Huot de la Cour supérieure de décréter une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de plus de 25 ans. En théorie, il aurait même permis de condamner Bissonnette à 150 ans de prison ferme, soit une période de 25 ans par meurtre.

Mais après avoir délibéré pendant 10 mois, la Cour d’appel a annulé cette disposition du Code criminel, jugeant qu’elle contrevient à la Charte canadienne des droits et libertés. Elle note la portée “nettement excessive et même absurde” de cet article.

Bref, Bissonnette, maintenant âgé de 30 ans, pourra demander une libération conditionnelle dans 25 ans. La Cour d’appel souligne qu’il ne s’agit que d’une “demande”, et qu’il n’est pas acquis qu’elle sera accordée.

Après avoir plaidé coupable, Bissonnette avait été condamné l’an dernier à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 40 ans _ la plus longue peine de l’histoire récente du Québec.

Loin de faire l’unanimité, la peine d’incarcération a été contestée en appel à la fois par Bissonnette et par la Couronne, ainsi que par le procureur général du Québec.

La défense souhaitait que Bissonnette puisse demander une libération conditionnelle après avoir purgé 25 ans. La Couronne, elle, demandait que la peine soit fixée à 50 ans, soit deux peines consécutives de 25 ans.

Toutefois, le juge Huot, qui présidait le procès d’Alexandre Bissonnette, a en quelque sorte “interprété” et “réécrit” l’article de loi afin d’imposer une peine minimale de 40 ans.

La Cour d’appel critique cette façon de procéder du juge: au lieu de réécrire la disposition, il devait tout simplement l’invalider, tranche-t-elle.

Alexandre Bissonnette a abattu six hommes lorsqu’il a fait irruption, armé d’une carabine semi-automatique et d’un pistolet, dans la salle de prière de la mosquée, blessant aussi plusieurs personnes par ses balles. Il a fait six veuves et 17 orphelins lors de cette froide soirée de janvier _ en moins de deux minutes.

Il avait plaidé coupable, en mars 2018, à six chefs d’accusation de meurtre au premier degré et à six chefs d’accusation de tentative de meurtre.

Les hommes qui sont morts sous ses balles sont Mamadou Tanou Barry, 42 ans; Abdelkrim Hassane, 41 ans; Khaled Belkacemi, 60 ans; Aboubaker Thabti, 44 ans; Azzeddine Soufiane, 57 ans; et Ibrahima Barry, 39 ans.