Alexandre Barrette raconte l'accident de la route qu'il a causé en animant «Taxi Payant»

Karine Dufour via Radio-Canada

Karine Dufour via Radio-Canada Alexandre Barrette à «Tout le monde en parle» en février 2019.

Alexandre Barrette est passé aux aveux, ce mardi 25 février, dans le cadre de l’émission de radio Midi Barrette, diffusée sur les ondes de CKOI. L’animateur et humoriste a en effet révélé avoir été impliqué dans un accident de la route alors qu’il animait le quiz télé Taxi payant.

L’incident est survenu lors du tout premier jour de tournage de la première saison de l’émission.

«Ce soir-là, je me suis couché et je me suis dit : ‘C’est sûr que je suis congédié demain’», a déclaré le principal intéressé, qui aura finalement animé Taxi payant pendant neuf saisons par la suite.

«Je n’étais pas encore habitué au petit mélange conduire, animer, me faire parler dans l’oreillette, poser des questions, baisser l’air climatisé.»