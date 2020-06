Alex Tyrrell annoncera mercredi matin qu’il ne sera pas candidat à la direction du Parti vert du Canada, écorchant du même coup l’actuelle chef parlementaire, Elizabeth May.

Dans ses notes d’allocution consultées par La Presse canadienne, M. Tyrrell blâme les interventions de Mme May dans la course à la direction pour expliquer son désistement de la scène fédérale.

L’actuel chef du Parti vert du Québec accuse Mme May d’avoir été trop visible dans la course à sa propre succession, allant même jusqu’à lancer une tournée de financement avec l’une des candidates.

Il dit également qu’elle a “consolidé son pouvoir” en nommant son mari, John Kidder, sur le conseil fédéral du parti.

M. Tyrrell, qui n’avait pas été confirmé comme candidat à la direction, a critiqué Mme May à de nombreuses reprises dans les derniers mois. Il lui avait notamment reproché de tenir des positions ambiguës sur l’exploitation des sables bitumineux et le droit à l’avortement.

Il soutient que ces prises de position ont mené à de l’intimidation de la part des proches de Mme May.

“Au cours des dernières semaines et mois, Mme May et son entourage m’ont fait comprendre très clairement qu’ils feront tout ce qu’ils peuvent pour s’opposer à ma candidature et à mon programme politique”, allègue M. Tyrrell dans ses notes d’allocution.