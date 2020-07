Alex Trebek pourrait mettre fin à la lutte contre le cancer si les traitements échouent

Eric McCandless via Getty Images Alex Trebek est né à Sudbury et a grandi à Ottawa.

Dans ses nouveaux mémoires intitulés “The Answer Is...Reflections on My Life″, le natif de l’Ontario qui aura 80 ans ce mercredi explique que la qualité de vie a été un facteur important de cette décision.



L’animateur a annoncé son diagnostic de cancer du pancréas en mars 2019. Il a continué d’animer “Jeopardy!″ tout au long de ses traitements, parfois dans la douleur.

Le livre “The Answer Is...Reflections on My Life″, publié chez Simon & Schuster, revient sur plusieurs épisodes de sa vie, notamment avec des photos d’enfance le montrant avec sa soeur cadette Barbara et ses parents George Edward Terebeychuk, un immigrant ukrainien, et Lucille Lagacé, une francophone de l’Ontario.

Alex Trebek est né à Sudbury et a plus tard grandi à Ottawa. Il a fréquenté pendant plusieurs années une école de langue française avant d’étudier la philosophie à l’Université d’Ottawa. Il a fait ses débuts à la radio et à la télévision à la CBC.

L’Université d’Ottawa a nommé un édifice à son nom après qu’il eut offert un don de 2,4 millions $.

Alex Trebek a été honoré par la Ville d’Ottawa qui lui a décerné la clé de la Ville. En 2017, il a été fait officier de l’Ordre du Canada.