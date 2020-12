Alex Nevsky brise le silence, avec le soutien de Stéphanie Boulay

Le chanteur Alex Nevsky a donné signe de vie sur les réseaux sociaux, ce lundi 14 décembre, pour la première fois depuis le mois de juillet, lorsqu’il avait lui-même fait le point sur ses propres comportements répréhensibles, en pleine nouvelle vague de dénonciations d’inconduites sexuelles.

Conjointement avec son ex-conjointe Stéphanie Boulay, les deux artistes ont tenu à publier le même message par l’entremise de leur compte Instagram respectif afin que vous sachiez qu’ils avaient entrepris ensemble «une démarche réparatrice».

«Depuis les événements de juillet dernier entre Stéphanie Boulay et moi, nous avons décidé de tenter de défaire les nœuds, d’apaiser les blessures et les non-dits et d’entreprendre ensemble une démarche réparatrice. C’est difficile de le faire, parfois même impossible, mais nous avons réussi à nous parler. Nos échanges ont été constructifs et nous sommes aujourd’hui prêts à déclarer que nous avons fait la paix», a notamment déclaré le principal intéressé.

«Puisse notre histoire contribuer à poursuivre cette discussion courageuse et saine déjà entamée sur les rapports de pouvoir et les rapports hommes-femmes dans notre société.»

Afin de donner l’exemple, Alex Nevsky et Stéphanie Boulay disent également vouloir s’engager à lutter contre les violences, «quelles qu’elles soient», tout en se souhaitant mutuellement le meilleur pour la suite des choses dans leur vie personnelle et leur vie professionnelle, et en spécifiant (évidemment) qu’ils ne feraient pas d’autres commentaires à ce sujet.