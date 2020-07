Alex Nevsky: «Je découvre à 34 ans que certains de mes comportements sont abusifs»

«Il me reste beaucoup à apprendre. Il me reste de sincères discussions à entamer. Il me reste le reste de ma vie pour ne plus jamais gâcher celle d’une femme que j’aime. Je m’excuse à toutes celles que j’ai pu blesser ou offenser par mes actes et mes mots. Je vous entends, je vous vois et je vous crois», a-t-il conclu.

Dans les commentaires, plusieurs internautes ont salué la sortie d’Alex Nevsky, qualifiant notamment cette prise de conscience comme «le début de la solution».

Tsunami dans le milieu de la musique

La présente vague de dénonciations a créé une tempête dans le milieu musical québécois.

Vendredi matin, le bassiste de Simple Plan David Desrosiers a annoncé qu’il quittait la formation et admettait que des «interactions» qu’il avaient eues avec des femmes dans le passé «leur avaient causé du tort».

L’étiquette Bonsound a par la suite annoncé qu’elle se dissociait de l’auteur-compositeur-interprète Yann Perreau.

La veille, le président de la maison de disque Dare to Care Eli Bissonnette quittait ses fonctions, en admettant notamment avoir protégé le chanteur Bernard Adamus, qui a lui aussi reconnu des inconduites.

La chanteuse Coeur de Pirate a également coupé ses liens professionnels avec M. Bissonnette, tandis que les Soeurs Boulay ont quitté l’équipe de gérance de Dare to Care, en admettant avoir «fait l’autruche» quant au comportement de Bernard Adamus.