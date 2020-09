Linda Raymond via Getty Images

Le premier ministre François Legault pourrait annoncer dès lundi soir que certaines régions du Québec basculent en «alerte rouge» en raison de la progression rapide de la COVID-19 sur ces territoires. Le détail des nouvelles mesures devrait être annoncé au même moment, mais un document récemment mis en ligne par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) nous donne une idée des mesures qui s’en viennent.

En entrevue à Tout le monde en parle dimanche soir, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a fait état de «décisions difficiles» à prendre pour les régions les plus touchées, dont Montréal et Québec. Parmi celles-ci, la fermeture probable des bars et des salles à manger des restaurants.

La fermeture des bars, brasseries, tavernes et casinos avait été envisagée dès le palier orange, selon un document présenté par un cadre de la direction générale de la Santé publique aux médecins spécialistes de la province qui a été mis en ligne sur le site du MSSS après avoir fait l’objet d’une fuite.

Le gouvernement du Québec avait alors choisi de ne pas fermer les bars, affirmant qu’ils ne représentaient pas des foyers d’éclosion importants. On avait néanmoins choisi de restreindre les heures de service et le nombre de personnes admises autour d’une même table.

En zone rouge, toutefois, il est fort possible qu’on serre la vis. «C’était correct de garder les bars ouverts il y a un mois, deux mois. Mais en ce moment, on a besoin de donner un coup», a affirmé M. Dubé dimanche.

Chacun chez soi

Le «Sommaire des restrictions et interdictions potentielles» présenté devant la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) le 14 septembre dernier évoque une interdiction de tous les rassemblements privés en zone rouge. Seules les personnes vivant à la même adresse auraient alors le droit de se rassembler.

Le document évoque aussi des «limitations» pour les regroupements organisés, comme les spectacles, sans donner plus de détails.

Les régions en alerte maximale pourraient aussi voir réapparaître les barrages routiers, alors que le document évoque une interdiction des déplacements interrégionaux non essentiels.

Fermetures de services

En plus des bars et des salles à manger des restaurants, les établissements de soins personnels et esthétiques – comme les salons de coiffure – pourraient aussi être fermés de nouveau, quelques mois à peine après leur déconfinement.

Les sports qui impliquent des contacts (même rares) pourraient être de nouveau interdits, de même que tous les loisirs actifs à l’intérieur.

Les services professionnels et de santé en cabinet privé pourraient quant à eux être réservés aux cas jugés urgents ou semi-urgents.