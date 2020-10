L'application «Alerte COVID» maintenant disponible au Québec

François Legault a également interpellé directement Marie-Mai et Julie Snyder, qui jouissent d’une grande popularité, afin qu’elles convainquent les Québécois de télécharger Alerte COVID.

“On va faire une grande chaîne de solidarité.”

L’Ontario a été la première province à rendre cet outil disponible, suivi par six autres provinces. Le Québec avait, jusque-là, préféré s’abstenir, s’inquiétant des possibles atteintes à la vie privée des utilisateurs.

Mais la situation est devenue “très critique”, a déclaré M. Legault en point de presse, surtout dans la grande région de Montréal, à Québec et dans Chaudière-Appalache, qui connaissent une hausse des cas de COVID-19.

Les autorités de santé publique ont rapporté lundi une hausse de 1191 cas, de même que six nouveaux décès, pour un total de 5884 morts depuis le début de la pandémie.

“Question de vie ou de mort”

Ce n’est pas de “gaieté de coeur” que le gouvernement resserre les consignes en milieu scolaire, dans les zones rouges de la COVID-19, du 8 au 28 octobre, a assuré le premier ministre.

“Là, c’est une question de vie ou de mort. Il faut poser des gestes, il faut faire certains sacrifices pour freiner la propagation du virus.

“On le fait pour un certain temps; on espère que ce certain temps-là va être le plus court possible.”

Entre autres mesures: les élèves du secondaire devront dorénavant porter le couvre-visage en tout temps à l’école, dès qu’ils pénètrent sur le terrain de l’établissement, ainsi qu’en classe.