«Alerte Amber»: rien ne va plus

ATTENTION: DIVULGÂCHEURS

La situation avait déjà pris une tournure dramatique la semaine dernière, après que Logan eut sévèrement battu un jeune homme en voulant protéger son frère.

Une altercation qui ne pouvait survenir à un pire moment pour l’adolescent, qui était prêt à faire marche arrière et rentrer au bercail.

Toujours en cavale, le duo a de nouveau offert les moments les plus prenants de la série, le plus bel aspect d’Alerte Amber demeurant l’évolution de la relation entre les deux frères, dont l’un possède enfin la maturité pour mieux comprendre les besoins de l’autre.

Malgré sa détresse, Logan prend soin d’Éliot du mieux qu’il peut, avec un amour de plus en plus transcendant, ce qui l’empêche à tout coup de le laisser derrière pour qu’il puisse retourner à sa vie d’avant.

Nous devons évidemment louanger le travail des comédiens Lévi Doré et Élijah Patrice-Baudelot, qui portent le coeur de cette série en parvenant à nous faire passer par toute la gamme des émotions à l’intérieur d’une même scène.

Panne fatale

N’ayant plus d’essence pour continuer leur route, Logan a fait croire à Éliot qu’il jouait à un jeu, lui demandant de s’éloigner le plus possible de la voiture et lui remettant l’un des téléphones de Jimmy pour qu’il puisse appeler sa mère.

De nouveau déterminé à mettre fin à ses souffrances, Logan a heureusement été interrompu dans son geste de désespoir par Éliot.

Malheureusement, à cet instant, Jimmy se rapprochait dangereusement du duo.

Par la suite, Lily-Rose et Renaud ont retrouvé la voiture dans laquelle voyageait les deux frères. Une voiture en flammes, un corps brûlant sur le siège du conducteur.

Julie Hivon a ainsi donné un véritable élan à la sous-intrigue tournant autour de la quête de Jimmy et des déboires de Rico, la course contre la montre pour retrouver les frères Charbonneau s’étant transformée en course tout court.

L’auteure joue d’ailleurs particulièrement bien ses cartes depuis le début de la saison en parvenant autant à alimenter le suspense de façon soutenue, tout en sachant demeurée patiente et prendre tout le temps nécessaire pour implanter et développer certains éléments pour en maximiser l’impact.

Bien que nous nous doutons un peu de l’issue de ce revirement, compte tenu de la mission première de la série, Alerte Amber a continué de gagner en intensité cette semaine, et ce, autant d’un point de vue dramatique qu’émotionnel.

À cet égard, la scène bouleversante dans laquelle Valérie (Madeleine Péloquin) a enfin pu lire la lettre d’adieu de Logan mérite également d’être soulignée.

Alerte Amber est diffusée les lundis à 21h, sur les ondes de TVA.