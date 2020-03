La police de Toronto déclenche une alerte Amber pour retrouver un garçon de 14 ans

ABDUCTION **Extremely concerned for his safety**

Jane St & Driftwood Ave

Shammah Jolayemi, 14, seen Wed. Mar. 4, 2020 @ 8:25 am, 5'11"-6', slim build, short drk brwn hair, gry hoody, gry trackpants w/ thin orange stripe, shinny blk coat, blk & yellow air Jordans, #GO460088

^mf pic.twitter.com/xOgq3ResQn