Alerte Amber: la conjointe du père partage un message vidéo

Dans une touchante vidéo relayée par la Sûreté du Québec (SQ), l’actuelle conjointe de Martin Carpentier, Cathy Gingras, lui demande de donner signe de vie. Une alerte Amber est toujours en vigueur pour retrouver l’homme et ses deux filles.

«Martin, on s’inquiète, on n’a pas eu de nouvelles de toi depuis l’accident, dit-elle à la caméra. On se demande si tu es correct. Les filles, Romy, Norah. On veut savoir si elles vont bien. Si toi tu vas bien. Donne-nous des nouvelles, fais-nous un signe, appelle tes parents, n’importe quoi. L’important c’est que vous autres vous alliez bien. Le reste, on s’en fout du reste, on veut juste savoir que vous êtes corrects.»

La SQ à Saint-Apollinaire

Les recherches se poursuivaient toujours, vendredi après-midi, pour retrouver deux fillettes de Lévis et leur père, Martin Carpentier, plus de 36 heures après leur disparition à la suite d’un accident de la route nébuleux survenu sur l’autoroute 20 à Saint-Apollinaire, à l’ouest de Lévis.

La Sûreté du Québec (SQ) a déclenché jeudi une alerte Amber.

Le porte-parole de la SQ, Louis-Philippe Bibeau, a indiqué que le poste de commandement avait été établi vendredi sur la rue Veilleux, au sud du rang Bois Joly. Un important déploiement s’est organisé, incluant des VTT et un hélicoptère qui survole le secteur.

“Au cours des dernières heures, nous avons reçu de l’information qui nous porte à croire que les trois personnes recherchées auraient pu, ou pourraient encore, se trouver dans le secteur visé, donc on a déplacé nos effectifs et les vérifications sont en cours afin de les localiser”, a-t-il expliqué.