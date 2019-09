La marque de chaussures canadienne ALDO a trouvé la façon la plus mode d’incorporer le célèbre personnage de Disney, Mickey Mouse, dans le design de ses chaussures et accessoires : dans un imprimé léopard.

Si le motif animalier est déjà tendance depuis quelques saisons, il n’a jamais été vu de la sorte, parsemé d’oreilles de Mickey. Il orne bottillons, stilettos, slip-on, foulards et sac à dos dans la nouvelle ligne automnale qui arrivera en magasin, le 3 octobre prochain.

Mais la collection comprend plusieurs autres hommages à Mickey et Minnie Mouse. Les silhouettes les plus emblématiques d’ALDO ont pris les couleurs des personnages et sont devenues supra ludiques. La populaire souris s’impose en grand format sur les sacs et talons, tandis que les lunettes de soleil empruntent ses oreilles arrondies.