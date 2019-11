9 alcools à offrir en cadeau

Une bonne bouteille, ça fait toujours plaisir à recevoir et ce n’est pas (trop) difficile à trouver. Alors foncez à la SAQ et mettez la main sur ces spiritueux d’exception. Gin Mugo - Distillerie Mitis

Distillerie Mitis

Il vient d’arriver en SAQ! Ce gin frais et résineux élaboré avec du pin Mugo cueilli dans les magnifiques Jardins de Métis en Gaspésie vous surprendra. Très parfumé, il se déguste sur glace, mais est aussi magnifique dans un gin tonique. Si vous passez par la distillerie à Mont-Joli, profitez-en pour empoigner une bouteille de sirop de pin (s’il en reste). C’est divin! 46,50$ Grand Marnier Louis Alexandre

Grand Marnier

Si vous ne le saviez pas, Grand Marnier ne fait pas qu’un seul cognac aromatisé à l’orange, mais plusieurs déclinés en diverses cuvées. Elles vont de la bouteille classique à 24,55$ au Grand Marnier 1880 à 399,25$ conçu soigneusement avec les raisins de la meilleure région viticole de cognac. Entre les deux, on retrouve le Louis Alexandre (en l’honneur du fondateur Louis-Alexandre Marnier Lapostolle) qui se veut moins sucré et moins intense que la populaire version Cordon Rouge. Il se mêle donc bien à plusieurs cocktails et peut même être dégusté en mangeant. 70,25$ Dandy Sloe Gin

Domaine Lafrance

Le fort, ce n’est pas trop votre fort? Attendez de goûter à cette nouvelle liqueur fruitée du Domaine Lafrance parfaite pour s’initier à l’univers du gin. Faite de prunes Mont-Royal, de pommes, de raisins et de poires, elle est douce, parfumée et légèrement amère, nous permettant de l’apprécier sur glace ou dans un cocktail fruité. 36$ Gin St-Laurent Citrus

Facebook Distillerie du St. Laurent

La réputation du dry gin St-Laurent conçu notamment avec des algues récoltées dans le fleuve Saint Laurent n’est plus à faire. Voilà que le distillateur de Rimouski lance une version plus zestée que jamais et élaborée notamment avec du kumquat, du yuzu, de la lime de Perse, du citron et de la main de Bouddha - que des fruits cueillis au Vietnam et au Japon. C’est frais, vif, et la finale mentholée n’est pas désagréable du tout. 48,75$ Scotch Ardbeg Ardbone 10 ans

Ardbeg

Votre ami est amateur de whisky? Il sera assurément charmé par le Ardbeg Corryvreckan, un gage de luxe. Le scotch est devenu un produit culte auprès des connaisseurs en raison de ses arômes poivrées, caféinées et légèrement goudronnées ainsi que de sa finale longue et persistante. Cette édition spéciale «10 ans» rend hommage à la mascotte canine de la distillerie, Shortie, d’où la boîte en forme d’os.



98$ LS Cream

LS Cream

Envie de faire différent du Baileys à Noël? Essayez la liqueur Ls Cream qui vient de faire son grand retour à la SAQ. Inspirée par le «crémasse», populaire boisson haïtienne, elle est onctueuse, riche, sucrée mais aussi épicée! C’est d’ailleurs ce qui fait son charme. Vous craquerez pour ses réconfortantes notes de muscade et de cannelle. 28,80$ Vodka Dirty Devil

Dirty Devil vodka

Cette vodka dangereusement légère malgré ses 42% d’alcool prendra tout le monde par surprise. Pourquoi si pure et si douce? Parce qu’elle est distillée cinq fois, filtrée trois fois en plus d’être élaborée avec une eau dite «hyper-oxygénée» par les distillateurs Spiritueux St-Lucifer à Morin-Heigh. On apprécie particulièrement sa texture soyeuse et sa pointe d’épices, nous donnant envie de la savourer simplement sur glace. Une chouette découverte qui s’est d’ailleurs méritée une double médaille d’or au China Wine & Spirits Awards 2019. 48$ Hennessy Very Special

Hennessy

La maison Hennessy nous fidélise depuis des années à ses cognacs bien balancés au style élégant et cohérent d’un millésime à l’autre. On ne se trompe pas avec l’édition Very Spécial et ses notes boisées, d’agrumes et d’amandes grillées. Petit plus : l’artiste contemporain Felipe Pantone signe le design éclaté de la bouteille cette année. Pas gênant de l’offrir en cadeau, disons. 67,50$ Amermelade

Non, le spritz n’est pas mort! Et une des façons de le ressusciter est de varier les liqueurs à base d’oranges. Essayez (si ce n’est pas déjà fait) l’Amermelade. Cet apéritif québécois amer et hautement parfumé se démarque par ses notes de gingembre, d’argousier et son amertume plus légère que le populaire Apérol. Ça mettra du soleil dans votre temps des Fêtes, c’est certain! 21,30$