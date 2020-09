MaximFesenko via Getty Images

Ça distille plus que jamais - et mieux que jamais - dans la province, nous permettant de nous verser de fins spiritueux d’ici qui éclipsent les populaires produits étrangers. Voici les alcools québécois les plus intéressants qui viennent de débarquer la SAQ.

Whisky aromatisé à l’érable SAP 56

Ne vous attendez pas à une gorgée de sirop d’érable. Ici, on a affaire à un fabuleux whisky à la fois racé et doux, pas trop sucré, légèrement fumé et boisé, qui découle d’un assemblage de whisky canadien vieilli en barrique de chêne flambé et de sirop d’érable du Québec de catégorie A. En bouche se révèlent des notes subtiles vanillées et épicées, de clou de girofle, entre autres. Voilà qui plaira autant aux amateurs de whiskys contemporains qu’aux néophytes en quête d’un peu de chaleur à l’approche de la saison froide.

44,75$ - Breuvages Trybec

Brandy Rosemont La Pomme

Créée à partir de trois variétés de pommes, cette eau-de-vie nous rappelle un peu le calvados, mais en version montréalaise. Légèrement sucrée et épicée, elle est parfaite pour créer le parfait cocktail automnal à savourer enroulé dans une couverture sur le bord du feu.

57,75$ - Distillerie de Montréal

Psst : La Distillerie de Montréal propose aussi depuis peu des Mojitos «prêt-à-boire» en cannette absolument délicieux. Fait avec le réputé rhum épicé de la maison, de la menthe fraîche et de la lime, il nous transporte directement dans le sud. Juste assez sucré, assez amer et festif à souhait!

Poiré de glace Gaia

Le cidre de glace, on connaît. Mais le poiré, lui? Pas assez! Aussitôt que vous le mettrez sur la table, il attirera des «oh» et des «ah». Ses fins arômes de poires confites et de sucre d’orge relevés d’une acidité vibrante lui confèrent une élégance réconfortante. À savourer à l’apéro ou avec la recette de croustade votre maman.

19,95$ - Vergers Écologiques Philion

Chic Choc Rhum noir épicé

Voilà un spiritueux qui a du caractère. Relevé en alcool, avec une teneur à 47,1%, puis épicé à souhait grâce à son mélange de 10 herbes boréales gaspésiennes, le tout nouveau rhum des distillateurs réputés Spiritueux Ungava nous offre une attaque souple, puis une finale longue marquée par des notes de poivre et de caramel. Il ne laisse personne indifférent.

37,75$ - Les Spiritueux Ungava

NOUVEAUTÉS AU RAYON GIN

Gin Puyjalon Betchwan

Il nous vient de la Côte-Nord et a de la personnalité. À la fois salin, floral et fruité, il nous fait voyager à chaque gorgée au sein de la splendeur sauvage du nord du Québec avec ses aromates boréals ; le genévrier nord-côtier, le poivre des dunes, le myrique baumier, le thé du Labrador, la livèche écossaise, le chaga séché, l’airelle vigne d’Ida et le chicoutai. Voilà qui promet de réveiller l’explorateur en vous.

Gin aux petits fruits du Québec - Noroi

Il y a deux façons de savourer les petits fruits de chez nous à l’année : les congeler, puis acheter le nouveau gin de la distillerie Noroi. Aux ingrédients plus traditionnels - comme la baie de genévrier, la coriandre et des écorces de citron et d’orange amère - sont ajoutés, lors de la macération, caméristes et fraises de producteurs locaux, lui octroyant un reflet rosé raffiné, une agréable douceur ainsi que de délicats arômes fruités, particulièrement de fraises, qui persistent en bouche.

Gin pamplemousse romarin - 3 Lacs

Une proposition audacieuse ici. Le goût légèrement sucré, l’amertume agrumée, et les arômes résineux s’amalgament à merveille, laissant une agréable fraîcheur en bouche. On note aussi dans la composition: le poivre rose, la cardamome et les baies de genièvre. En bonus, les ingrédients utilisés sont bios.

POUR RÉVEILLER LES COCKTAILS

Prosyro (Alambika)

La boutique spécialisée en accessoires de dégustation d’alcool Alambika propose depuis quelques mois un assortiment de sirops à cocktail fins, contenant des bitters artisanaux, jus d’agrumes, émulsifiantes dégantes et purées de fruits, nous permettant de réaliser les meilleurs cocktails en moins de deux. Suffit de les mélanger à nos alcools favoris (des variétés québécoises sont suggérées) et le tour est joué. On s’est délecté du «Bella Thaï» mélangé avec l’eau-de-vie Rosemont La Pomme qui rappelait les arômes d’un réconfortant dessert automnal.

5 bouteilles de 4 onzes - Disponible sur alambika.ca et dans certains restaurants avec le menu «pour emporter»

David’s Tea - Collection cocktail

Que vous ayez envie d’un Spritz, d’une margarita ou encore une sangria originale avec ou sans alcool, David’s Tea a lancé une toute nouvelle gamme de thés spécialement conçue pour les cocktails. Une infusion, un peu de jus et d’eau pétillante, votre alcool favori, et voilà, vous avec devant vous un nouveau breuvage rafraîchissant, festif et singulier (en grande quantité en plus, santé!)