Non, boire de l'alcool ne tue pas les microbes

L’origine de la rumeur

L’éthanol, c’est-à -dire l’alcool contenu dans les boissons alcoolisées, a des propriétés désinfectantes reconnues. Il est notamment utilisé dans divers produits servant à nettoyer les surfaces et la peau. L’éthanol peut tuer des bactéries, des champignons microscopiques et des virus. Selon l’organisme américain de surveillance des maladies (CDC), son action antimicrobienne proviendrait de sa capacité à « dénaturer » les protéines. L’éthanol causerait aussi des dommages aux membranes cellulaires des microbes. De là à croire qu’il pourrait aussi tuer les virus à l’intérieur de notre corps, il n’y a qu’un pas…

Une efficacité douteuse

Toutefois, lorsqu’on consomme de l’alcool, celui-ci est dirigé en quelques secondes vers l’estomac et ne reste donc pas très longtemps en contact avec le pharynx, l’endroit où le système digestif et le système respiratoire se rencontrent. De plus, ces virus s’installent dans des régions des voies respiratoires qui ne sont pas accessibles aux boissons alcoolisées, notamment les muqueuses nasales, les sinus et le larynx.