Alanis Morissette a accueilli son troisième enfant

Gary Miller via Getty Images Alanis Morissette a donné un spectacle environ trois mois avant d'accoucher.

Son mari, Mario «Souleye» Treadway, a partagé la même image sur son compte et a écrit, à l’intention de sa femme: «Tu seras toujours mon héroïne. Merci pour ta force de guerrière et ta capacité à aimer si profondément».

L’artiste originaire d’Ottawa a annoncé la naissance de l’enfant lundi sur son compte Instagram, avec une photo en noir et blanc du nouveau-né endormi.

La chanteuse de 45 ans et le rappeur de 39 ans ont aussi un fils de huit ans, Ever Imre, et une fille de trois ans, Onyx Solace.

Le papa a mentionné dans ses mots-clics que les trois enfants du couple étaient nés à la maison.

En plus de ses publications sur sa famille, Alanis Morissette a laissé entendre plus tôt cette année sur les médias sociaux qu’elle enregistrerait un nouvel album. Elle participe également à une version scénique de «Jagged Little Pill», inspirée de son célèbre album de 1995, qui devrait faire ses débuts à Broadway cet automne.