Alanis Morissette allaite son bébé en couverture du magazine Health

Alanis Morissette est en couverture du magazine américain Health du mois de mai titré: La vie en harmonie. On y voit la chanteuse souriante allaiter son fils, Winter, huit mois, son troisième enfant. Elle y parle sans filtre (comme Ashley Graham) de dépression post-partum et de son anxiété. Elle souhaite s’adresser aux femmes, à ces femmes qui viennent d’accoucher et qui souffrent en silence.